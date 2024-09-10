"Алексей поиграл в одной из лучшей лиг Европы – Серии А. Это очень престижный чемпионат. А сейчас он играет в MLS. Конечно, его карьера сложилась лучше и успешнее. Наверное, дело в уровне мастерства. Думаю, если бы Антон был востребован в чемпионате Италии, он бы туда уехал", - приводит слова Газзаева Metaratings.
Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанникам краснодарского футбола. В 2011 году братья перешли в клубную структуру московского "Локомотива".
В составе "железнодорожников" Алексей отыграл до сентября 2020 года, когда его 15 млн евро выкупила итальянская "Аталанта". Сезон-2022/23 он провёл в аренде в "Торино". В июле 2024 года за 12 млн евро был продан американскому клубу "Атланта Юнайтед".
Антон за красно-зелёных отыграл до конца сезона-2023/24. 9 сентября 2024 года на правах свободного агента он подписал двухлетний контракт с швейцарским "Сьоном".
"Дело в уровне мастерства". Валерий Газзаев сравнил карьеры братьев Миранчуков
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев оценил успешность выступления братьев Алексея и Антона Миранчуков.
Фото: ФК "Локомотив"