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"Дело в уровне мастерства". Валерий Газзаев сравнил карьеры братьев Миранчуков

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев оценил успешность выступления братьев Алексея и Антона Миранчуков.
Фото: ФК "Локомотив"
"Алексей поиграл в одной из лучшей лиг Европы – Серии А. Это очень престижный чемпионат. А сейчас он играет в MLS. Конечно, его карьера сложилась лучше и успешнее. Наверное, дело в уровне мастерства. Думаю, если бы Антон был востребован в чемпионате Италии, он бы туда уехал", - приводит слова Газзаева Metaratings.

Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанникам краснодарского футбола. В 2011 году братья перешли в клубную структуру московского "Локомотива".

В составе "железнодорожников" Алексей отыграл до сентября 2020 года, когда его 15 млн евро выкупила итальянская "Аталанта". Сезон-2022/23 он провёл в аренде в "Торино". В июле 2024 года за 12 млн евро был продан американскому клубу "Атланта Юнайтед".

Антон за красно-зелёных отыграл до конца сезона-2023/24. 9 сентября 2024 года на правах свободного агента он подписал двухлетний контракт с швейцарским "Сьоном".

Валерий Газзаев Алексей Миранчук Антон Миранчук Локомотив Сьон Атланта Юнайтед
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