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Карпин тремя словами описал поездку во Вьетнам

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Валерий Карпин, наставник национальной сборной России, кратко описал поездку команды во Вьетнам на товарищеские матчи.
Фото: "Матч ТВ"
Напомним, национальная команда в столице Вьетнама Ханое планировала провести два товарищеских матча, однако сыграла только одну встречу. Подопечные Валерия Карпина 5-го сентября одержали победу над Вьетнамом со счетом 3:0.

7-го числа должен был состояться матч против Таиланда, однако игра была отменена из-за тайфуна. После этого сборная России отправилась домой в Россию.

- Сколько времени мы провели в дороге, пока добирались до Вьетнама? Сначала на автобусе из Ростова в Москву - это 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Получается, 43 часа.

Какие три слова будут ассоциироваться со Вьетнамом? Жара. Духота. Тайфун, - передает слова главного тренера российской сборной пресс-служба РФС.

Валерий Карпин Сборная Таиланда Сборная Вьетнама Сборная России
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