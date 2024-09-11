Напомним, национальная команда в столице Вьетнама Ханое планировала провести два товарищеских матча, однако сыграла только одну встречу. Подопечные Валерия Карпина 5-го сентября одержали победу над Вьетнамом со счетом 3:0.
7-го числа должен был состояться матч против Таиланда, однако игра была отменена из-за тайфуна. После этого сборная России отправилась домой в Россию.
- Сколько времени мы провели в дороге, пока добирались до Вьетнама? Сначала на автобусе из Ростова в Москву - это 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Получается, 43 часа.
Какие три слова будут ассоциироваться со Вьетнамом? Жара. Духота. Тайфун, - передает слова главного тренера российской сборной пресс-служба РФС.
Карпин тремя словами описал поездку во Вьетнам
Валерий Карпин, наставник национальной сборной России, кратко описал поездку команды во Вьетнам на товарищеские матчи.
Фото: "Матч ТВ"