По информации источника, чилийский нападающий Вистор Давила действительно готов покинуть московский ЦСКА из-за желания своей жены, но на данный момент его переход невозможен. Сообщается, что предложение мексиканского клуба "Америка" лежит на столе руководства "армейцев", однако оно категорически не устраивает российскую сторону. Отмечается, что продажа игрока будет рассмотрена только в том случае, если будет предложено 7 миллионов евро одним траншем за 100% прав на футболиста.
Давила защищает красно-синие цвета с лета прошлого года. В активе форварда 6+8 по системе гол плюс пас в 38 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Давила готов покинуть ЦСКА, но клуб категорически не устраивает предложение от "Америки"
ЦСКА не устраивает предложение "Америки" по нападающему Виктору Давиле.
Фото: "Матч ТВ"