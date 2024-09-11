"Оренбург" завершил трансферную кампанию на вход и на выход. Команду никто не покинет. Конечно, что-то может произойти, но мы ничего не планируем", - цитирует Еремякина "Чемпионат".
На данный момент "Оренбург" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда набрала 6 очков после 7 сыгранных матчей. В ближайшем туре чемпионата России оренбуржцы встретятся с московским "Локомотивом". Игра пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге в субботу, 14 сентября.
Президент "Оренбурга": мы завершили трансферную кампанию на вход и на выход
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил, что клуб завершил работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Оренбург"