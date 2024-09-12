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Пименов рассказал, кто одержит победу в матче ЦСКА - "Зенит"

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Руслан Пименов, экс-игрок национальной сборной России, поделился мнением по поводу предстоящего матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: РФС
Напомним, встреча пройдет 14 сентября в Москве, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.

"Мне кажется, что чуть-чуть ЦСКА не хватит. "Зенит" выиграет в один мяч", - сказал футбольный эксперт в эфире "Матч ТВ".

На данный момент клуб с берегов Невы лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА имеет в своей копилке 14 баллов и располагается на пятой строчке.

Руслан Пименов ЦСКА Зенит
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