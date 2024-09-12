Встреча между "Спартаком" и "Рубином" прошла 31 августа и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Роман Зобнин был удален с поля на 62-й минуте после двух желтых карточек.
- Что сказал Станкович? Просто поддержал. Никаких санкций не было. Я извинился перед командой и поблагодарил ребят, что так все закончилось, - цитирует полузащитника "Спартака" "Матч ТВ".
"Спартак" на данный момент имеет в своем активе 14 очков и идет на четвертом месте в таблице. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским "Динамо", встреча состоится 15 сентября.
Зобнин рассказал, что извинился перед командой после своего удаления в матче с "Рубином"
Роман Зобнин, полузащитник и капитан "Спартака", рассказал, что главный тренер команды Деян Станкович поддержал его после удаления в матче с "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"