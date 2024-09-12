Яковлев заявил, что спокойно относится к решению Соболева уйти в "Зенит" и пожелал футболисту удачи.
- Мог бы я поступить так же? Тяжело сказать, так как разные ситуации бывают. Скорее всего, нет. Я бы, наверное, не пошёл, - цитирует Яковлева "Советский спорт".
Соболев стал игроком сине-бело-голубых 30 августа, подписал трехлетнее соглашение. За "Спартак" форвард выступал четыре с половиной года и провел за столичный клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 ассиста на партнеров.
В текущем сезоне красно-белые набрали 14 очков и идут на четвертом месте в РПЛ, лидирует петербургский "Зенит" с 17 баллами.
Павел Яковлев - о Соболеве: я бы, наверное, не перешел в "Зенит"
Павел Яковлев, в прошлом игрок московского "Спартака", высказался о переходе нападающего Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"