"Трансферное окно ещё не закрыто, остаётся несколько часов. Возможно всё. Пока не берусь комментировать конкретно, потому что мы, как и любой клуб, держим трансферную информацию под грифом секрета", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
В прошлом сезоне Денис Черышев провел за итальянскую "Венецию" во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями, полузащитник покинул клуб по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента.
Ранее экс-игрок сборной России выступал за мадридский "Реал", "Валенсию", "Вильярреал" и "Севилью". После 7-ми сыгранных туров нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 6-ю очками в своем активе.
В "Пари НН" прокомментировали возможное подписание Дениса Черышева
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможный трансфер Дениса Черышева.
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