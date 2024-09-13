Напомним, 25-летний аргентинец пополнил состав красно-белых в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 16 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан на три года.
- Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока 16 миллионов. Такие деньги никакой клуб не платит. Это хороший футболист. Качество у Барко есть, это 100 процентов. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене, она удивила, - сказал бывший футболист "Барселоны" и сборной России в эфире "Матч ТВ".
Барко провел за "Спартак" в РПЛ шесть матчей, забил три мяча и сделал три ассиста на партнеров.
Красно-белые в текущем сезоне набрали 14 очков и располагаются на четвертой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" станет махачкалинское "Динамо", матч пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 мск.
"Такие деньги за запасного игрока никакой клуб не заплатит". Корнеев высказался о переходе Барко в "Спартак"
Игорь Корнеев высказался о сумме трансфера полузащитника Эсекьеля Барко из "Ривер Плейт" в "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"