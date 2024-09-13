Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
20:15
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
21:45
ЛилльНе начат

"Такие деньги за запасного игрока никакой клуб не заплатит". Корнеев высказался о переходе Барко в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игорь Корнеев высказался о сумме трансфера полузащитника Эсекьеля Барко из "Ривер Плейт" в "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"
Напомним, 25-летний аргентинец пополнил состав красно-белых в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 16 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан на три года.

- Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока 16 миллионов. Такие деньги никакой клуб не платит. Это хороший футболист. Качество у Барко есть, это 100 процентов. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене, она удивила, - сказал бывший футболист "Барселоны" и сборной России в эфире "Матч ТВ".

Барко провел за "Спартак" в РПЛ шесть матчей, забил три мяча и сделал три ассиста на партнеров.

Красно-белые в текущем сезоне набрали 14 очков и располагаются на четвертой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" станет махачкалинское "Динамо", матч пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

Игорь Корнеев Спартак Эсекьель Барко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится