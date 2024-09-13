Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
20:15
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
21:45
ЛилльНе начат

Барриос высказался о своем будущем в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вильмар Барриос, выступающий за "Зенит", ответил на вопрос о своем будущем в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
- Думал ли о том, где буду доигрывать? Нет, пока не думал об этом – надеюсь, впереди еще много лет активной карьеры! Я отлично чувствую себя, хочу и дальше наслаждаться "Зенитом", Санкт-Петербургом, Россией.

Могу ли завершить карьеру в России? Скажу только одно – я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет, - передает слова колумбийца Metaratings.

30-летний полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года, перейдя из клуба "Бока Хуниорс".

Всего на счету футболиста 199 матчей за петербургскую команду, в которых он забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Контракт Барриоса с "Зенитом" действует до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос сыграл во всех семи матчах РПЛ.

Вильмар Барриос Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится