- Думал ли о том, где буду доигрывать? Нет, пока не думал об этом – надеюсь, впереди еще много лет активной карьеры! Я отлично чувствую себя, хочу и дальше наслаждаться "Зенитом", Санкт-Петербургом, Россией.
Могу ли завершить карьеру в России? Скажу только одно – я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет, - передает слова колумбийца Metaratings.
30-летний полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года, перейдя из клуба "Бока Хуниорс".
Всего на счету футболиста 199 матчей за петербургскую команду, в которых он забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Контракт Барриоса с "Зенитом" действует до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Барриос сыграл во всех семи матчах РПЛ.
Барриос высказался о своем будущем в "Зените"
Вильмар Барриос, выступающий за "Зенит", ответил на вопрос о своем будущем в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"