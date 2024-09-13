Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
0 - 0 0 0
Леганес1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
3 - 1 3 1
Хайденхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 0 1 0
Лилль1 тайм

Барриос рассказал, что может помешать "Зениту" в очередной раз стать чемпионом России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что может помешать команде снова одержать победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Только мы сами. Если мы перестанем делать то, что должны, то, что мы делали каждый год, то, что нас мотивирует и заставляет нас каждый день приходить на тренировки и готовиться к каждому матчу. Если у команды нет мотивации, менталитета, чтобы победить, очевидно, что сделать это гораздо сложнее", - сказал Барриос.

Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов подряд неизменно завоевывает золотые медали российского чемпионата, а также Кубки и Суперкубки страны, в сезоне-2023/24 команда Сергея Семака впервые в истории завоевала требл. Московский "Спартак" последний раз побеждал в РПЛ в 2017 году.

В текущем сезоне после семи туров сине-бело-голубые идут на первом месте в таблице, набрав 17 очков. Красно-белые занимают четвертое место с 14-ю набранными баллами. Последние два обоюдных матча команд заканчивались с одинаковым счетом 0:0.

Источник: Metaratings

Вильмар Барриос
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится