"Только мы сами. Если мы перестанем делать то, что должны, то, что мы делали каждый год, то, что нас мотивирует и заставляет нас каждый день приходить на тренировки и готовиться к каждому матчу. Если у команды нет мотивации, менталитета, чтобы победить, очевидно, что сделать это гораздо сложнее", - сказал Барриос.
Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов подряд неизменно завоевывает золотые медали российского чемпионата, а также Кубки и Суперкубки страны, в сезоне-2023/24 команда Сергея Семака впервые в истории завоевала требл. Московский "Спартак" последний раз побеждал в РПЛ в 2017 году.
В текущем сезоне после семи туров сине-бело-голубые идут на первом месте в таблице, набрав 17 очков. Красно-белые занимают четвертое место с 14-ю набранными баллами. Последние два обоюдных матча команд заканчивались с одинаковым счетом 0:0.
Источник: Metaratings
Барриос рассказал, что может помешать "Зениту" в очередной раз стать чемпионом России
Опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что может помешать команде снова одержать победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"