"Трансфер Джикии кардинально отличается от перехода Дзюбы в "Акрон". Георгию всего 30 лет, и для его позиции это не возраст. Он ещё спокойно может играть в МИР РПЛ минимум 4 года, а то и больше, в отличие от Артёма, который уже не вывозит уровень российского чемпионата", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
В последний день трансферного окна Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками". Соглашение между игроком и клубом заключено по схеме "1+1". Последним клубом 30-летнего центрального защитника был московский "Спартак"
Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским "Акроном". Соглашение между игроком и клубом заключено на один сезон. Последним клубом 36-летнего центрального нападающего был московский "Локомотив".
"Не вывозит уровень РПЛ". Бубнов оценил переходы Джикии в "Химки" и Дзюбы в "Акрон"
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал переходы центрального защитника Георгии Джикии в подмосковные "Химки" и нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: Дмитрий Феоктистов /?ТАСС