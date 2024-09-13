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"Не вывозит уровень РПЛ". Бубнов оценил переходы Джикии в "Химки" и Дзюбы в "Акрон"

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Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал переходы центрального защитника Георгии Джикии в подмосковные "Химки" и нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: Дмитрий Феоктистов /?ТАСС
"Трансфер Джикии кардинально отличается от перехода Дзюбы в "Акрон". Георгию всего 30 лет, и для его позиции это не возраст. Он ещё спокойно может играть в МИР РПЛ минимум 4 года, а то и больше, в отличие от Артёма, который уже не вывозит уровень российского чемпионата", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

В последний день трансферного окна Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками". Соглашение между игроком и клубом заключено по схеме "1+1". Последним клубом 30-летнего центрального защитника был московский "Спартак"

Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским "Акроном". Соглашение между игроком и клубом заключено на один сезон. Последним клубом 36-летнего центрального нападающего был московский "Локомотив".

Александр Бубнов Российские трансферы Георгий Джикия Химки Артем Дзюба Акрон
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