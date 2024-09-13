"Адаптация Секу в России проходит хорошо. Пока ему не удалось отличиться за ЦСКА, но он очень хочет помочь команде добиться высокого результата уже в этом сезоне. В матче против "Зенита" он собирается открыть счет своим голам за клуб", - приводит слова Койта "СЭ".
Секу Койта на правах свободного агента подписал 3-летний контракт с московским ЦСКА 8 июля 2024 года. В составе красно-синих 24-летний нападающий принял участие в 10 матчах (в среднем, 39,8 мин. за игру), в которых получил одну жёлтую карточку, а результативными действиями не отметился.
Матч между ЦСКА и петербургским "Зенитом" в рамках 8-го тура чемпионата России сезона-2024/25 состоится 14 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Агент Секу Койта - о том, когда форвард забьёт первый гол за ЦСКА: в матче против "Зенита"
Мамаду Койта, представитель и брат нападающего московского ЦСКА Секу Койта, в комментарии рассказал об адаптации 24-летнего нападающего в составе "армейцев".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"