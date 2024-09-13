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Червиченко - о переходе Джикии в "Химки": может, ему денег насыпали

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход защитника Георгии Джикии в подмосковные "Химки".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Удивило решение Георгия, клуб не самый сильный. Судя по тому, кого руководство привлекает, они хотят за счет более опытных игроков продержаться в этом сезоне в Премьер-лиге. Так что для "Химок" - это прекрасный трансфер, для Георгия не знаю. С другой стороны, может быть, ему там столько денег насыпали, что он ощущает себя в "Химках" лучше, чем в "Спартаке", - приводит слова Червиченко "РИА Новости".

13 сентября подмосковные "Химки" объявили о подписании контракта с центральным защитником Георгием Джикией. Соглашение между 30-летним игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а также предусматривает возможность продления срока его действия ещё на один сезон. По информации СМИ, заработная плата футболиста без учёта бонусов составит 4,5 млн рублей в месяц.

Ранее Джикия в чемпионате России играл в составе пермского "Амкара" (в 2015-2017 гг.) и московского "Спартака" (в 2017-2024 гг.). Кроме того, защитник неоднократно вызывался в сборную России, в составе которой провёл 44 матча.

Георгий Джикия Андрей Червиченко Химки Российские трансферы
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