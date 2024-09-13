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Червиченко - о переходе Дзюбы в "Акрон": разлагающий фактор от Артёма очень велик

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Бывший президент футбольного клуба "Спартак" (Москва) Андрей Червиченко поделился своим мнением о переходе нападающего Артёмы Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"
"Все знают, что Дзюба - тот игрок, который может принести пользу на поле. Притом внутри разлагающий фактор от него очень велик, и потенциал этого внутреннего разложения сохраняется. Для Дзюбы, конечно, хорошо, что он сохраняет карьеру, продолжает играть и зарабатывать. Для "Акрона" все-таки сомнительная история. Он либо за счет опыта и регалий поднимет боевой дух команды, либо будет разлад", - передаёт слова Червиченко "РИА Новости".

12 сентября тольяттинский "Акрон" объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Соглашение между 36-летний футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Артём Дзюба был в статусе свободного агента после того, как 31 мая истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом". В прошлом сезоне экс-капитан сборной России в общей сложности провёл 26 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

"Акрон" - дебютант Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2024/25 футбольный клуб из Тольятти после семи туров заработал 5 очков и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Андрей Червиченко Артем Дзюба Акрон Российские трансферы
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