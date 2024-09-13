"В последний день трансферного окна Юсупов был отзаявлен из заявки команды на сезон. Юсупов покинет "Химки", - передаёт слова неназванного источника "Чемпионат".
Артур Юсупов выступает за подмосковные "Химки" с лета 2023 года, когда пришёл в команду на правах свободного агента. За это время полузащитник во всех турнирах принял участие в 38 матчах, в которых забил 7 голов, отдал 2 голевые передачи и получил 10 жёлтых карточек.
Действующее соглашение 35-летнего футболиста с клубом из Подмосковья рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Юсупова составляет 500 тыс. евро.
Источник: Артур Юсупов уйдёт из "Химок"
По информации СМИ, полузащитник Артур Юсупов прекратит выступать в составе подмосковных "Химок".
Фото: РФС