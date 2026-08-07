"Был рад, что он свободен". Даку объяснил выбор игрового номера в "Спартаке"

"Это был мой первый номер во взрослом футболе. Девятка в той команде была занята.
Мне хотелось, чтобы в номере была цифра 9, поэтому взял 19-й. И он стал для меня счастливым. Был рад, когда узнал, что в "Спартаке" он свободен", - цитирует Даку пресс-служба клуба.
Мирлинд Даку присоединился к "Спартаку" и подписал трехлетний контракт. Официально московский клуб объявил об этом сегодня, 6 августа. За новую команду форвард будет выступать под 19-м номером.
С лета 2023 года нападающий защищал цвета казанского "Рубина", за который провел 93 матча в чемпионате и Кубке России, отметившись 38 забитыми голами и 10 результативными передачами.