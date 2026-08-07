- Сафонов неудачно провел первый предсезонный матч с "Мальоркой". 12 августа в Суперкубке Европы может выйти другой?
- Я не могу залезть в голову Луису Энрике, но один неудачный контрольный поединок – не аргумент. Суперкубок – это итог сезона, где Матвей был основным вратарем и выиграл все. Поэтому практически убежден, что он сыграет против "Астон Виллы". Очень этого хочу, поскольку сам еду в Зальцбург.
- Как по уму должна разрешиться уже чуть поднадоевшая история с Винисиусом?
- Побывал на многих матчах "Реала" в прошлом сезоне. Сейчас видим новую трансферную политику. Мне кажется, с большей вероятностью останется в Мадриде. Хотя мы знаем, как любит смещаться на левый фланг Мбаппе, это все несколько мешает обоим проявить себя по-настоящему. Поэтому бразильца все же не считаю абсолютно необходимой деталью для чемпионской команды. И было бы интересно посмотреть, каким станет с Винисиусом достаточно скучный «Арсенал». А "Реалу" как раз более необходим системообразующий Родри, тем более уроженец Мадрида.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Рабинер отреагировал на замену Сафонова в перерыве товарищеского матча
Известный спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал для Rusfootball.info последние международные темы.
Фото: ФК "ПСЖ"