"Какой-то дурдом". Андрей Червиченко заявил, что не понимает трансферную политику "Спартака"

В летнее трансферное окно московский "Спартак" пополнили 7 футболистов:
- атакующий полузащитник Эсекьель Барко (куплен у "Ривер Плейт" за 14 млн евро);
- атакующий полузащитник Маркиньос (куплен у "Ференцвароша" за 5 млн евро);
- атакующий полузащитник Игорь Дмитриев (куплен у "Урала" за 2,5 млн евро и отдан в аренду в "Крылья Советов");
- игрок левого фланга обороны и атаки Рикарду Мангаш (куплен у "Витории Гимарайнш" за 2,5 млн евро);
- нападающий Виллиан Жозе (куплен у "Бетиса" за 2 млн евро);
- центральный защитник Миенти Абена (куплен у "Ференцвароша" за 1,2 млн евро);
- вратарь Александр Довбня (пришёл в команду на правах свободного агента).
Данные о сумме компенсаций взяты с интернет-портала Transfermarket.