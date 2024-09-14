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"Какой-то дурдом". Андрей Червиченко заявил, что не понимает трансферную политику "Спартака"

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Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко отрицательно оценил трансферную политику нынешнего руководства красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В нынешнем "Спартаке" какой-то дурдом. Там вменяемым людям тяжело. Там пытаются создать непонятно что. Напихивают каких-то игроков. Честно говоря, конструкцию, которую пытается собрать "Спартак", я лично понять не могу. Мне кажется, все остальные не до конца понимают, что там делают. Никто из "Спартака" не объясняют, как они видят будущее команды", — приводит слова Червиченко "Спорт День за Днём".

В летнее трансферное окно московский "Спартак" пополнили 7 футболистов:
  • атакующий полузащитник Эсекьель Барко (куплен у "Ривер Плейт" за 14 млн евро);
  • атакующий полузащитник Маркиньос (куплен у "Ференцвароша" за 5 млн евро);
  • атакующий полузащитник Игорь Дмитриев (куплен у "Урала" за 2,5 млн евро и отдан в аренду в "Крылья Советов");
  • игрок левого фланга обороны и атаки Рикарду Мангаш (куплен у "Витории Гимарайнш" за 2,5 млн евро);
  • нападающий Виллиан Жозе (куплен у "Бетиса" за 2 млн евро);
  • центральный защитник Миенти Абена (куплен у "Ференцвароша" за 1,2 млн евро);
  • вратарь Александр Довбня (пришёл в команду на правах свободного агента).

Данные о сумме компенсаций взяты с интернет-портала Transfermarket.

Андрей Червиченко Спартак
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