"Матч тура обещает стать интересным. Обе команды подойдут к игре в оптимальных составах. "Зенит" наверняка будет играть в 2 нападающих, иначе с эшелонированной обороной ЦСКА не справиться. Оба коллектива много не потеряют, если сыграют вничью. Армейцы, скорее всего, будут играть вторым номером, хотя разница в классе команд сегодня не так велика, чтобы назвать питерцев явными фаворитами. Но преимущество в нападении должно помочь гостям победить", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Матч между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится 14 сентября в Москве на домашнем стадионе красно-синих - "ВЭБ Арене". Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Главным судьёй на этот матч назначен Алексей Сухой.
После 7 туров петербургский "Зенит" лидирует в чемпионате России. Сине-бело-голубые одержали 5 побед и 2 раза сыграли вничью, набрав, таким образом, 17 очков. В активе московского ЦСКА 13 очков (4 победы, 1 ничья, 2 поражения), что позволяет "армейскому" клубу на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.
Бубнов - о матче ЦСКА и "Зенита": питерцев нельзя назвать явными фаворитами
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом".
Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru