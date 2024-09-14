Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Факел
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
18:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
17:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ЛестерНе начат
Манчестер Сити
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
Борнмут
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
ВильярреалНе начат
Эспаньол
17:15
АлавесНе начат
Севилья
19:30
ХетафеНе начат
Реал Сосьедад
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
16:00
БолоньяНе начат
Эмполи
19:00
ЮвентусНе начат
Милан
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
16:30
БайерНе начат
Боруссия М
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
РБ Лейпциг
16:30
УнионНе начат
Хольштайн
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
18:00
НиццаНе начат
Осер
20:00
МонакоНе начат
ПСЖ
22:00
БрестНе начат

Бубнов - о матче ЦСКА и "Зенита": питерцев нельзя назвать явными фаворитами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом".
Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru
"Матч тура обещает стать интересным. Обе команды подойдут к игре в оптимальных составах. "Зенит" наверняка будет играть в 2 нападающих, иначе с эшелонированной обороной ЦСКА не справиться. Оба коллектива много не потеряют, если сыграют вничью. Армейцы, скорее всего, будут играть вторым номером, хотя разница в классе команд сегодня не так велика, чтобы назвать питерцев явными фаворитами. Но преимущество в нападении должно помочь гостям победить", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится 14 сентября в Москве на домашнем стадионе красно-синих - "ВЭБ Арене". Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Главным судьёй на этот матч назначен Алексей Сухой.

После 7 туров петербургский "Зенит" лидирует в чемпионате России. Сине-бело-голубые одержали 5 побед и 2 раза сыграли вничью, набрав, таким образом, 17 очков. В активе московского ЦСКА 13 очков (4 победы, 1 ничья, 2 поражения), что позволяет "армейскому" клубу на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.

Александр Бубнов ЦСКА Зенит Чемпионат России ПЛ РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится