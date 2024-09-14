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Sport24: полузащитник "Краснодара" Кривцов был отстранен от основной команды за несогласование интервью

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Стала известна причина, по которой Никита Кривцов был отстранен от основной команды "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов был отправлен в дубль в воспитательных целях за несогласование интервью с клубом. Игрока вернут в основной состав после матча с "Ростовом".

Напомним, что ранее голкипер ЦСКА Илья Помазун был исключен из заявки команды, сообщалось, что руководству клуба не понравились слова голкипера о том, что он готов перейти в московский "Спартак".

В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах десять матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.

Сегодня, 14-го сентября, "Краснодар" примет на своем поле "Ростов" в матче 8-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24.

Никита Кривцов Краснодар
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