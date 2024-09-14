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"Светлая голова". Вадим Евсеев высоко оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова

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Футбольный тренер Вадим Евсеев высоко оценил игру 19-летнего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он оказывается в тех местах, откуда забиваются мячи. Наверное, юношеский задор… За счет своего движения и светлой головы оказывается там, где надо. Не понаслышке знаю, что у Алексея с головой все в порядке. Он понимает игру и еще до принятия решения оценивает ситуацию", - приводит слова Евсеева "СЭ".

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Оренбургом" и "Локомотивом" Алексей Батраков оформил дубль. Всего в текущем сезоне в обоих турнирах 19-летний полузащитник провёл 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Своими выступлениями хавбек заслужил вызов в сборную России, однако сыграть в составе национальной команды Алексею не получилось из-за отмены назначенного на 7 сентября товарищеского матча с командой Таиланда.

Вадим Евсеев Локомотив Алексей Батраков Оренбург
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