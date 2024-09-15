"Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. Для него - это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла. Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию", - заявил Овчинников.
Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками" в последние дни трансферного окна. Экс-защитник "Спартака" присоединился к новичку РПЛ на бесплатной основе в статусе свободного агента. Контракт Джикии со "Спартаком" завершился в конце прошлого сезона.
После 7-ми туров "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Франка Артиги 6 набранных очков. 15-го сентября "Химки" сыграют с "Акроном" в рамках 8-го тура РПЛ.
Источник: Legalbet
Валерий Овчинников: "Химки" для Джикии - лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников предположил, сколько времени может уйти у защитника Георгия Джикии на набор формы после перехода в "Химки".
Фото: официальный сайт "Химок"