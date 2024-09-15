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Валерий Овчинников: "Химки" для Джикии - лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла

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Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников предположил, сколько времени может уйти у защитника Георгия Джикии на набор формы после перехода в "Химки".
Фото: официальный сайт "Химок"
"Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. Для него - это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла. Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию", - заявил Овчинников.

Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками" в последние дни трансферного окна. Экс-защитник "Спартака" присоединился к новичку РПЛ на бесплатной основе в статусе свободного агента. Контракт Джикии со "Спартаком" завершился в конце прошлого сезона.

После 7-ми туров "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Франка Артиги 6 набранных очков. 15-го сентября "Химки" сыграют с "Акроном" в рамках 8-го тура РПЛ.

Источник: Legalbet

Валерий Овчинников Георгий Джикия Химки Российские трансферы
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