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Сергеев - об уходе из "Зенита": не знаю, почему Семак не видел меня в составе. Вернулся в Самару и рад этому

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Новичок "Крыльев Советов" Иван Сергеев поделился причинами ухода из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому", - приводит слова Сергеева Sport 24.

В летнее трансферное окно "Зенит" подписал трех игроков группы атаки. Форвард Максим Глушенков перешел из "Локомотива" за 6.3 миллиона евро, нападающий Лусиано Гонду из "Аргентинос Хуниорс" обошелся сине-бело-голубым в 12 миллионов евро. Наконец, за 10 миллионов из "Спартака" в "Зенит" перебрался нападающий Александр Соболев.

Форвард Иван Сергеев, на счету которого 11+5 по системе гол+пас в 39-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах, вернулся в самарские "Крылья Советов". Сумма сделки, по сообщениям СМИ, составила 2 миллиона евро.

Зенит Сергей Семак Иван Сергеев Крылья Советов Российские трансферы
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