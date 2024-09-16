"Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому", - приводит слова Сергеева Sport 24.
В летнее трансферное окно "Зенит" подписал трех игроков группы атаки. Форвард Максим Глушенков перешел из "Локомотива" за 6.3 миллиона евро, нападающий Лусиано Гонду из "Аргентинос Хуниорс" обошелся сине-бело-голубым в 12 миллионов евро. Наконец, за 10 миллионов из "Спартака" в "Зенит" перебрался нападающий Александр Соболев.
Форвард Иван Сергеев, на счету которого 11+5 по системе гол+пас в 39-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах, вернулся в самарские "Крылья Советов". Сумма сделки, по сообщениям СМИ, составила 2 миллиона евро.
Сергеев - об уходе из "Зенита": не знаю, почему Семак не видел меня в составе. Вернулся в Самару и рад этому
Новичок "Крыльев Советов" Иван Сергеев поделился причинами ухода из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"