"Про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 14. И с того времени уже эта фамилия сияла в моей голове. Был очень рад, когда узнал об его переходе в нашу команду. Очень интересно тренироваться и играть с таким высококлассным форвардом, одним из лучших в России. Это очень хороший опыт для меня", - заявил Пестряков.
Артем Дзюба перешел в "Акрон" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Его контракт с "Локомотивом" подошел к концу на финише прошлого сезона. В своем дебютном матче за клуб из Тольятти Дзюба оформил голевую передачу. Нападающий вышел на поле на 64-й минуте домашнего матча 8-го тура РПЛ с "Химками" и помог довести дело до разгрома (3:0).
17-летний Дмитрий Пестряков является воспитанником "Академии Коноплева". В текущем сезоне на его счету 1 голевая передача в 4-х матчах в РПЛ и Кубке России за "Акрон".
Источник: Metaratings
Хавбек "Акрона" Пестряков: про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 14. Был очень рад, что он перешел в нашу команду
Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков прокомментировал переход в команду экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Акрона"