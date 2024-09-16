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Хавбек "Акрона" Пестряков: про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 14. Был очень рад, что он перешел в нашу команду

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Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков прокомментировал переход в команду экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 14. И с того времени уже эта фамилия сияла в моей голове. Был очень рад, когда узнал об его переходе в нашу команду. Очень интересно тренироваться и играть с таким высококлассным форвардом, одним из лучших в России. Это очень хороший опыт для меня", - заявил Пестряков.

Артем Дзюба перешел в "Акрон" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Его контракт с "Локомотивом" подошел к концу на финише прошлого сезона. В своем дебютном матче за клуб из Тольятти Дзюба оформил голевую передачу. Нападающий вышел на поле на 64-й минуте домашнего матча 8-го тура РПЛ с "Химками" и помог довести дело до разгрома (3:0).

17-летний Дмитрий Пестряков является воспитанником "Академии Коноплева". В текущем сезоне на его счету 1 голевая передача в 4-х матчах в РПЛ и Кубке России за "Акрон".

Источник: Metaratings

Акрон Артем Дзюба
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