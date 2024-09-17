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В ЦСКА назвали истинную причину ухода из клуба Антона Заболотного

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Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал, почему нападающий Антон Заболотный этим летом не продлил контракт с "армейским" клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дело было даже не в деньгах и не сроке контракта. Он очень расстроился из-за ухода Федотова. Фактически после увольнения Федотова Заболотный прекратил переговоры, хотя в принципе ситуация была фифти-фифти", - сказал Шевелев в программе "Итоги" на YouTube-канале "Это футбол, брат".

Антон Заболотный выступал в составе московского ЦСКА с июля 2021 года до июля 2024 года. За это время нападающий принял участие в 104 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 11 голевых передач. После того, как 1 июля истёк контракт с ЦСКА 33-летний форвард на правах свободного агента перешёл в подмосковные "Химки".

Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА 3 июня 2024 года.

ЦСКА Антон Заболотный
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