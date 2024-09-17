"Переход в "Анжи" был одним из самых тяжелых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были вот эти жизненные трудности в Англии. Абрамович просил меня остаться в "Челси", но я отказался. У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом. (Смеется.) Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано", - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
Юрий Жирков выступал в составе лондонского "Челси" с июля 2009 года до августа 2011 года. За это время россиянин принял участие в 49 матчах, в которых забил 1 гол, отдал 12 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек. В сезоне-2009/10 Жирков выиграл чемпионат Англии и стал обладателем Кубка Англии.
В августе 2011 году махачкалинское "Анжи" выкупило игрока сборной России у англичан за 15 млн евро. В составе дагестанского клуба Жирков пробыл до августа 2013 года. За 2 сезона в Махачкале он принял участие в 63 матчах, в которых забил 3 гола, отдал 15 голевых передач, получил 13 жёлтых карточек.
Жирков: я отказал Абрамовичу. Может, зря
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал свой переход из лондонского "Челси" в махачкалинский "Анжи".
Фото: ФК "Челси"