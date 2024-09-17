Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
20:00
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
19:45
ПСВНе начат
Янг Бойз
19:45
Астон ВиллаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:00
Реал СосьедадНе начат

Колосков: России нужно искать соперников не в Юго-Восточной Азии, а в Латинской Америке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предложил искать соперников сборной России в Южной Америке.
Фото: РФС
"Считаю, что России нужно искать соперников не в Юго-Восточной Азии, а в Латинской Америке. Там более сильные сборные, хорошая инфраструктура, поля. На фоне всех прошлых соперников команды Латинской Америки являются приоритетом", - сказал Колосков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборная России может сыграть со сборной Парагвая в 2025 и 2026 году. Как уточнил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, федерация находится в контакте с коллегами из Парагвая.

сборная России одержала четыре победы в четырёх последних товарищеских встречах, при этом не пропустив ни одного мяча. Общая разница забитых и пропущенных мячей при этом составила 19:0. Россияне разгромили Кубу со счетом 8:0, также были обыграны сборные Сербии и Белоруссии с одинаковым счетом 4:0. В последней товарищеской игре национальная команда одержала победу над Вьетнамом 3:0.

Источник: "Матч ТВ"

Вячеслав Колосков Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится