"Считаю, что России нужно искать соперников не в Юго-Восточной Азии, а в Латинской Америке. Там более сильные сборные, хорошая инфраструктура, поля. На фоне всех прошлых соперников команды Латинской Америки являются приоритетом", - сказал Колосков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборная России может сыграть со сборной Парагвая в 2025 и 2026 году. Как уточнил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, федерация находится в контакте с коллегами из Парагвая.
сборная России одержала четыре победы в четырёх последних товарищеских встречах, при этом не пропустив ни одного мяча. Общая разница забитых и пропущенных мячей при этом составила 19:0. Россияне разгромили Кубу со счетом 8:0, также были обыграны сборные Сербии и Белоруссии с одинаковым счетом 4:0. В последней товарищеской игре национальная команда одержала победу над Вьетнамом 3:0.
Источник: "Матч ТВ"
Колосков: России нужно искать соперников не в Юго-Восточной Азии, а в Латинской Америке
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предложил искать соперников сборной России в Южной Америке.
Фото: РФС