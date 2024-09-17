Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
РубинПерерыв

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
3 - 0 3 0
ПСВ2 тайм
Янг Бойз
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм

Юрий Жирков признался, что был заинтересован в переходе из "Челси" в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о том, что был заинтересован в переходе из лондонского "Челси" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в "Челси", Роман – в "Тоттенхэме". Мы оба были заинтересованы в переходе в "Спартак", но лично меня только в одну команду отпускали, в "Анжи", - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".

Юрий Жирков выступал в составе лондонского "Челси" с июля 2009 года до августа 2011 года, когда его за 15 млн евро выкупило махачкалинское "Анжи". До перехода в "Челси" Жирков 5,5 лет защищал цвета московского ЦСКА, с которым дважды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка УЕФА. Затем в карьере Жиркова были "Анжи" (2011-2013 гг.), московское "Динамо" (2013-2016 гг.), петербургский "Зенит" (2016-2021 гг.) и подмосковные "Химки" (в 2022 г.).

Юрий Жирков Спартак Валерий Карпин Роман Павлюченко Челси Анжи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится