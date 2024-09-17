"У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в "Челси", Роман – в "Тоттенхэме". Мы оба были заинтересованы в переходе в "Спартак", но лично меня только в одну команду отпускали, в "Анжи", - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
Юрий Жирков выступал в составе лондонского "Челси" с июля 2009 года до августа 2011 года, когда его за 15 млн евро выкупило махачкалинское "Анжи". До перехода в "Челси" Жирков 5,5 лет защищал цвета московского ЦСКА, с которым дважды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка УЕФА. Затем в карьере Жиркова были "Анжи" (2011-2013 гг.), московское "Динамо" (2013-2016 гг.), петербургский "Зенит" (2016-2021 гг.) и подмосковные "Химки" (в 2022 г.).
Юрий Жирков признался, что был заинтересован в переходе из "Челси" в "Спартак"
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о том, что был заинтересован в переходе из лондонского "Челси" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"