"Переход из "Динамо" в "Зенит" тоже был одним из тяжелых решений в жизни. Мне об этом варианте на сборах в Испании сообщили. Мы с Кокориным в карты играли, ко мне в номер зашли и сказали: "Давай, Юра, собирайся". А я говорю: "Блин, я не хочу уходить". В общем, можно сказать, что меня выпроводили оттуда", приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
Юрий Жирков выступал за московское "Динамо" с августа 2013 года до января 2016 года. За это время левый полузащитник принял участие в 67 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.
В январе 2016 года Жиркова у "Динамо" выкупил петербургский "Зенит" за 640 тыс. евро. За сине-бело-голубых футболист за 5,5 лет принял участие в 127 матчах, в которых 5 раз поразил ворота соперников и отметился 16 голевыми передачами. Кроме того, в составе "Зенита" Жирков три раза выиграл чемпионат России.
"Мы с Кокориным в карты играли". Жирков рассказал, как узнал о своём переходе из "Динамо" в "Зенит"
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, как узнал о своём переходе из московского "Динамо" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Динамо" Москва