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Точилин: "Динамо" будет лидером чемпионата даже с такой обороной

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Футбольный тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от выступлений московского "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Динамо" с такой обороной все равно будет лидером чемпионата и поборется за призовые места. В прошлом сезоне тоже были проблемы в защите. У бело-голубых хорошее нападение, средняя линия. За счет этого "Динамо" будет добиваться результата. Уверен, команда поборется за медали", - приводит слова Точилина "РБ Спорт".

После восьми туров московское "Динамо", набрав 16 очков (после 5 побед, 1 ничьи и 2 поражений), занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка. В прошлом сезоне бело-голубые завоевали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

В следующем туре "Динамо" на выезде 22 сентября сыграет против московского "Спартака". Начало матча - в 16:30.

Динамо Александр Точилин
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