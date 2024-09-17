"Я хочу быть топ-1, хочу, чтобы "Динамо" стало чемпионом. Это реально, почему нет? Это тяжело, но реально. Вся команда работает ради этого. Моя цель и цель остальных игроков", - цитирует Пальцева "Матч ТВ".
После 8-ми сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 9 набранных очков. В следующем туре махачкалинский клуб сыграет на выезде с "Ростовом".
Валентин Пальцев перешел в "Динамо" Махачкала этим летом из "КАМАЗа" за 280 тысяч евро. Защитник провел за команду Хасанби Биджиева во всех турнирах десять матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 600 тысяч евро.
Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: хочу быть топ-1, хочу, чтобы мы стали чемпионами
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала"