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Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: хочу быть топ-1, хочу, чтобы мы стали чемпионами

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Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала"
"Я хочу быть топ-1, хочу, чтобы "Динамо" стало чемпионом. Это реально, почему нет? Это тяжело, но реально. Вся команда работает ради этого. Моя цель и цель остальных игроков", - цитирует Пальцева "Матч ТВ".

После 8-ми сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 9 набранных очков. В следующем туре махачкалинский клуб сыграет на выезде с "Ростовом".

Валентин Пальцев перешел в "Динамо" Махачкала этим летом из "КАМАЗа" за 280 тысяч евро. Защитник провел за команду Хасанби Биджиева во всех турнирах десять матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 600 тысяч евро.

Динамо Мх Валентин Пальцев
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