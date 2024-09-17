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Смородская - о Соболеве: бедного мальчика замучили. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

В сегодняшнем матче 4-го тура группового этапа Кубка России с казанским "Рубином" (2:0) Александр Соболев вышел на поле с первых минут и записал на свой счет голевую передачу, однако был заменен уже в перерыве на Лусиано Гонду.

Напомним, что нападающий дебютировал за петербуржцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0), но результативными действиями в той встрече не отметился. Форвард перешел в стан сине-бело-голубых из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро.

Ольга Смородская Зенит Александр Соболев
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