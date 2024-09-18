Соболев появился на поле с первых минут во вчерашнем матче Кубка России с "Рубином" и ассистировал Мантуану.
- Начало матча у него было очень плохим. У него нет игрового тонуса - очень долго был без тренировок, без игр. Пока ему сложно. Но голевую передачу сделал - передачу на победный гол, - передает слова Корнаухова "Матч ТВ".
Соболев пополнил ряды петербургской команды в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". Соглашение 27-летнего форварда с "Зенитом" будет действовать до 2027 года и может быть продлено на один сезон при определенных условиях.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в восьми турах 20 очков. В следующем туре команда Сергея Семака на своем поле встретится с "Факелом", матч пройдет 21 сентября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Корнаухов: Соболеву пока сложно, он долго был без тренировок
Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов дал свой комментарий по поводу игры форварда "Зенита" Александра Соболева в первых матчах за новую команду.
Фото: ФК "Зенит"