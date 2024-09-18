Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
ФакелНе начат
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
Ростов
19:00
ОренбургНе начат
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Бубнов - о Соболеве в "Зените": после потери с таким рвением в "Спартаке" он никогда так не отбирал мячи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев пока не игрок стартового состава, ему надо набирать. Единственное, что могу сказать: после потерь с таким рвением он в "Спартаке" никогда так не отбирал мячи, - цитирует Бубнова Sportbox.

Соболев заключил контракт с "Зенитом" в конце августа, соглашение рассчитано до 2027 года. За "Спартак" Соболев выступал с зимы 2020 года.

Соболев провел за клуб с берегов Невы два официальных матча - в РПЛ против ЦСКА (1:0) и в Кубке России против "Рубина" (2:0). В последней игре нападающий "Зенита" отметился своим первым результативным действием.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в восьми турах 20 баллов. В следующем матче сине-бело-голубые при своих болельщиках сыграют против "Факела", матч пройдет 21 сентября.

Александр Бубнов Александр Соболев Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится