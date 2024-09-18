- Соболев пока не игрок стартового состава, ему надо набирать. Единственное, что могу сказать: после потерь с таким рвением он в "Спартаке" никогда так не отбирал мячи, - цитирует Бубнова Sportbox.
Соболев заключил контракт с "Зенитом" в конце августа, соглашение рассчитано до 2027 года. За "Спартак" Соболев выступал с зимы 2020 года.
Соболев провел за клуб с берегов Невы два официальных матча - в РПЛ против ЦСКА (1:0) и в Кубке России против "Рубина" (2:0). В последней игре нападающий "Зенита" отметился своим первым результативным действием.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в восьми турах 20 баллов. В следующем матче сине-бело-голубые при своих болельщиках сыграют против "Факела", матч пройдет 21 сентября.
Бубнов - о Соболеве в "Зените": после потери с таким рвением в "Спартаке" он никогда так не отбирал мячи
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"