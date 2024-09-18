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Червиченко: тренер "Краснодара" Мусаев слишком плюшевый, чтобы стать чемпионом

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "Краснодара" стать чемпионами РПЛ под руководством Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
"У меня есть уверенность, что Мусаев - не тот специалист, который способен железной хваткой довести команду до чемпионства. Может, неплохо разбирается в футболе, но для чемпионства у тренера должна быть харизма. Придумали, что Станкович - дракон. Вот и тренер должен быть таким тигром, львом. У него должны быть злость, характер, а Мусаев слишком плюшевый, чтобы стать чемпионом", - сказал Червиченко.

Мурада Мусаева снова назначили на пост главного тренера "быков" в начале второй половины прошлого сезона, он сменил сербского специалиста Владимира Илича. "Краснодар" впервые в истории завоевал серебряные медали, обыграв в последнем туре конкурента за призовые места "Динамо" (1:0). Напомним, ранее Мусаев уже возглавлял краснодарскую команду с июля 2017 по апрель 2021 год.

В текущем сезоне подопечные Мурада Мусаева набрали 18 очков и после восьми туров занимают второе место в таблице, отставая от лидера "Зенита" на два балла. "Краснодар" наравне с "Зенитом" является единственным клубом, который ещё не проигрывал в Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре "быки" сыграют в гостях с тольяттинским "Акроном", встреча состоится 21 сентября.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Спартак Мурад Мусаев
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