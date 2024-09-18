- Ладно еще, что у него с ЦСКА контракт, было бы хуже, если б контракта не было. Смотрим варианты с Саудовской Аравией и еще где-то… Круглый год агенты ищут варианты, но на флажке что-то срывается, - цитирует Сафонова "ВсеПроСпорт".
Напомним, ранее голкипер был отстранен от работы с основным составом ЦСКА после его интервью Нобелю Арустамяну, где он не исключил возможный переход в московский "Спартак".
На протяжении последних четырех лет футболист выступал в аренде в "Урале" и провел за клуб 117 матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего голкипера составляет 1,5 млн евро.
Агент вратаря ЦСКА Помазуна: смотрим варианты с Саудовской Аравией и еще где-то
Агент Алексей Сафонов рассказал, что его клиент голкипер Илья Помазун может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: premierliga.ru