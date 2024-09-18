"Первым номером стал Одоевский? Не даем играть его сменщикам? Поэтому и не даем, что надеемся, что он станет первым номером. Чтобы он закреплял некоторые вещи", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
21-летний голкипер Даниил Одоевский перешел в "Ростов" минувшим летом на правах аренды из "Зенита". Арендное соглашение действует до конца текущего сезона. За ростовчан вратарь провел три матча в чемпионате и три игры в Кубке России, в которых пропустил 8 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истекает в июне 2027 года.
Карпин: надеемся, что Одоевский станет первым номером в "Ростове"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Ростов"