Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что предпочел бы потренироваться со своими партнерами по "Зениту" Венделом и Клаудиньо, нежели играть за сборную в товарищеских матчах.
- Не заразился ли Максим звёздной болезнью? Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь своё мнение. Но я его не разделяю – у меня есть своё. Тем не менее его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не по словам, - передает слова Алдонина "Спорт день за днем".
Глушенков является игроком "Зенита" с минувшего лета, перейдя из столичного "Локомотива". 25-летний футболист в пяти матчах за "Зенит" в РПЛ записал на свой семь забитых мячей.
В данный момент Глушенков продолжает восстановление после травмы руки, которую он получил в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Алдонин - о словах Глушенкова: давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не по словам
Экс-игрок ЦСКА и национальной сборной России Евгений Алдонин прокомментировал высказывание форварда "Зенита" Максима Глушенкова и нежелании выступать за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"