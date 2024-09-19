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Алдонин - о словах Глушенкова: давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не по словам

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Экс-игрок ЦСКА и национальной сборной России Евгений Алдонин прокомментировал высказывание форварда "Зенита" Максима Глушенкова и нежелании выступать за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что предпочел бы потренироваться со своими партнерами по "Зениту" Венделом и Клаудиньо, нежели играть за сборную в товарищеских матчах.

- Не заразился ли Максим звёздной болезнью? Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь своё мнение. Но я его не разделяю – у меня есть своё. Тем не менее его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не по словам, - передает слова Алдонина "Спорт день за днем".

Глушенков является игроком "Зенита" с минувшего лета, перейдя из столичного "Локомотива". 25-летний футболист в пяти матчах за "Зенит" в РПЛ записал на свой семь забитых мячей.

В данный момент Глушенков продолжает восстановление после травмы руки, которую он получил в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

Евгений Алдонин Максим Глушенков Зенит Сборная России
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