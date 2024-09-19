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Канчельскис - о словах Глушенкова: а что он вообще хочет в этой жизни? Если не хочет играть за сборную, пусть прямо скажет

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Экс-игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис дал комментарий относительно высказывания Максима Глушенкова об игре за национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
- Если Глушенков не хочет играть за сборную России, пусть скажет это прямо. Что он вообще хочет в этой жизни? Хочет тренироваться с легионерами "Зенита" или защищать цвета национальной команды? Пусть скажет конкретно, ведь нет никакой середины. После этого тема закроется и никто от него ничего не будет требовать, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Футболист "Зенита" в недавнем интервью на YouTube-канале Nobel рассказал, что не видит смысла играть за сборную России в товарищеских матчах. 25-летний Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с легионерами петербургского клуба.

Глушенков перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье из столичного "Локомотива". За новую команду он сыграл в пяти матчах российского чемпионата и семь раз поразил ворота соперников. На данный момент Глушенков не играет из-за повреждения руки.

Сборная России в настоящее время не проводит официальных матчей под эгидой ФИФА. В начале сентября национальная команда одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче со счетом 3:0.

Андрей Канчельскис Максим Глушенков Сборная России Зенит
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