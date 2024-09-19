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Нобель: предполагал, что "Спартак" и "Краснодар" обменяют Соболева и Кордобу, а "Зенит" оставят без форварда

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Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о закрывшемся летнем трансферном окне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Выделил бы два больших кейса - Кордоба и Соболев. В какой-то момент я предположил, что будет красивая история обмена Александра и Джона между "Спартаком" и "Краснодаром". Учитывая, что оба не хотели оставаться в своих командах, а клубы могли бы удовлетворить запросы. При этом получить новых нападающих, а главного конкурента - "Зенит" - оставить без форварда. Ситуация могла бы произвести небольшой фурор, но этого не случилось", - поделился Арустамян.

В летнее трансферное окно слухи связывали форварда "Спартака" Александра Соболева и нападающего "Краснодара" Джона Кордобу с возможным переходом в "Зенит". По сообщениям СМИ, оба игрока хотели покинуть свои команды. Переговоры по Соболеву между "Зенитом" и "Спартаком" заходили в тупик, а "Краснодар" отказывался принимать предложение сине-бело-голубых, потому что руководство санкт-петербуржцев связалось с игроком раньше, чем с клубом.

Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой "Спартака", а в конце трансферного периода перешел-таки в "Зенит" за 10 миллионов евро. Кордоба остался в "Краснодаре". Его контракт с "быками" истекает летом 2025-го года.

Источник: "СЭ"

Нобель Арустамян Зенит Спартак Краснодар Александр Соболев Джон Кордоба Российские трансферы
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