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Нигматуллин: Глушенков продолжает проявлять неуважение к Карпину. Он привык играть за деньги, в сборной играют за честь

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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал форварда "Зенита" Максима Глушенкова после слов о нежелании участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС
"Он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Должна быть субординация, когда тренер - уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы. Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят", - заявил Нигматуллин.

Форвард санкт-петербургского "Зенита" в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил о нежелании принимать участие в матчах национальной сборной России, пока команда не допущена до официальных соревнований. В частности, перелом руки в матче 5-го тура РПЛ против "Химок" (1:1) Глушенков прокомментировал так: "оберегает боженька от ненужных поездок по Вьетнаму".

Сборная России провела товарищеский матч против сборной Вьетнама в Ханое 5-го сентября. На 7-е сентября был назначен матч против сборной Таиланда, но он не состоялся из-за погодных условий. Максим Глушенков, несмотря на травму, был включен в расширенный список сборной России на сентябрьские матчи. Позже главный тренер сборной России Валерий Карпин исключил Глушенкова из списка.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Максим Глушенков Сборная России Валерий Карпин Руслан Нигматуллин
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