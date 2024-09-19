"Он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Должна быть субординация, когда тренер - уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы. Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят", - заявил Нигматуллин.
Форвард санкт-петербургского "Зенита" в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил о нежелании принимать участие в матчах национальной сборной России, пока команда не допущена до официальных соревнований. В частности, перелом руки в матче 5-го тура РПЛ против "Химок" (1:1) Глушенков прокомментировал так: "оберегает боженька от ненужных поездок по Вьетнаму".
Сборная России провела товарищеский матч против сборной Вьетнама в Ханое 5-го сентября. На 7-е сентября был назначен матч против сборной Таиланда, но он не состоялся из-за погодных условий. Максим Глушенков, несмотря на травму, был включен в расширенный список сборной России на сентябрьские матчи. Позже главный тренер сборной России Валерий Карпин исключил Глушенкова из списка.
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин: Глушенков продолжает проявлять неуважение к Карпину. Он привык играть за деньги, в сборной играют за честь
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал форварда "Зенита" Максима Глушенкова после слов о нежелании участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС