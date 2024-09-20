"Глебов — последовательный игрок, лидер с харизмой. Но, узнав его стоимость, решили, что это не стоит того. Мы продолжаем за ним следить", - передаёт слова Амарала Sport24.
Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. За это время полузащитник принял участие в 180 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 16 голевых передач.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Амарал - об интересе "Спартака" к капитану "Ростова" Глебову: узнав его стоимость, решили, что это не стоит того
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал прокомментировал заинтересованность московского клуба в приобретении полузащитника "Ростова" Данилы Глебова.
Фото: ФК "Ростов"