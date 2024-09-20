Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Ротор
19:30
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
19:30
ЭмполиНе начат
Верона
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
21:45
Сент-ЭтьенНе начат

Амарал - об интересе "Спартака" к капитану "Ростова" Глебову: узнав его стоимость, решили, что это не стоит того

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал прокомментировал заинтересованность московского клуба в приобретении полузащитника "Ростова" Данилы Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
"Глебов — последовательный игрок, лидер с харизмой. Но, узнав его стоимость, решили, что это не стоит того. Мы продолжаем за ним следить", - передаёт слова Амарала Sport24.

Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. За это время полузащитник принял участие в 180 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 16 голевых передач.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Томаш Амарал Спартак Ростов Данил Глебов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится