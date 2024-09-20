"Руководство самарского коллектива каждый сезон планомерно ослабляет команду. Результатом этого стало нынешнее бедственное положение "Крыльев". И вина Осинькина в плохих результатах минимальна. Когда в его распоряжении были более качественные игроки, специалист давал результат. Сейчас тренер вынужден работать с большим количеством посредственных футболистов. С такой философией команда обречена на борьбу за выживание", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
19 сентября самарские "Крылья Советов" в Москве в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретился со "Спартаком". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:1. Данное поражение стало для волжан четвёртым в Кубке России, и они, не набрав ни одного очка, лишись всех шансов на продолжение борьбы за трофей.
В Российской Премьер-Лиге самарские "Крылья Советов" за восемь туров набрали девять очков, которые позволяют им занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре волжанам 23 сентября предстоит выездная игра с грозненским "Ахматом". Стартовый свисток должен прозвучать в 18:30 по московскому времени.
Александр Бубнов: руководство "Крыльев Советов" каждый сезон планомерно ослабляет команду
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал неудачное выступление самарских "Крыльев Советов" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"