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Колосков - о желании в "Зените" стать чемпионами в год столетия клуба: футболистам всё равно, особенно иностранцам

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о настрое игроков "Зенита" стать чемпионами в РПЛ в столетие петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Футболистам всё равно, особенно иностранцам. 100 лет или 99 для них не имеет значения, а для руководства - да. Может быть, будут разрабатываться дополнительные стимулы. Футболистам какая разница?" - сказал Колосков.

Клуб с берегов Невы в мае 2025 года будет отмечать 100 лет со дня своего образования. Руководство "Зенита" поставила перед командой задачу в очередной раз стать чемпионами РПЛ. На протяжении последних шести сезонов сине-бело-голубые неизменно завоёвывают золотые медали чемпионата. В прошлом петербуржцы взяли "золотой требл", выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

После восьми туров "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Краснодар" и "Локомотив", идут на втором и третьем строчке, заработав по 18 баллов. В 9-м туре "Зенит" примет на своем поле воронежский "Факел", встреча пройдет в эту субботу, 21 сентября.

Источник: "Чемпионат"

Вячеслав Колосков Зенит
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