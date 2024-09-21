Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 5 2 5
КраснодарЗавершен
Зенит
16:30
ФакелНе начат
Рубин
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Сочи2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм
КАМАЗ
17:30
УралНе начат
Нефтехимик
18:00
АланияНе начат
Балтика
21:15
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 2 0 2
Челси1 тайм
Тоттенхэм
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
НьюкаслНе начат
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
Астон Вилла
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Лестер
17:00
ЭвертонНе начат
Саутгемптон
17:00
ИпсвичНе начат
Кристал Пэлас
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад2 тайм
Осасуна
17:15
Лас-ПальмасНе начат
Валенсия
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Ювентус
19:00
НаполиНе начат
Лечче
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
ФрайбургНе начат
Бохум
16:30
ХольштайнНе начат
Вердер
16:30
БаварияНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
18:00
СтрасбургНе начат
Ренн
20:00
ЛансНе начат
Реймс
22:00
ПСЖНе начат

Валерий Газзаев: работа Абаскаля в "Спартаке" - глубочайшая ошибка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отреагировал на отставку Гильермо Абаскаля из испанской "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"
- Честно, даже не могу вспомнить, что Гильермо Абаскаль хорошего сделал в "Спартаке". Нет никакого интереса говорить о нем и его перспективах. То, что его работа и приглашение в "Спартак" были глубочайшей ошибкой, — это точно, - цитирует Газзаева "Матч ТВ".

Напомним, Абаскаль был уволен из испанского клуба в субботу в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Клуб под его руководством одержал одну победу в шести играх.

Абаскаль тренировал "Спартак" с 2022 года. Красно-белые под его руководством финишировали на третьей строчке в РПЛ. Уволен из московского клуба испанец был по ходу прошлого сезона.

Сейчас главным тренером "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович.

Валерий Газзаев Гильермо Абаскаль Спартак Гранада
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится