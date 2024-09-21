- Честно, даже не могу вспомнить, что Гильермо Абаскаль хорошего сделал в "Спартаке". Нет никакого интереса говорить о нем и его перспективах. То, что его работа и приглашение в "Спартак" были глубочайшей ошибкой, — это точно, - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Напомним, Абаскаль был уволен из испанского клуба в субботу в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Клуб под его руководством одержал одну победу в шести играх.
Абаскаль тренировал "Спартак" с 2022 года. Красно-белые под его руководством финишировали на третьей строчке в РПЛ. Уволен из московского клуба испанец был по ходу прошлого сезона.
Сейчас главным тренером "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович.
Валерий Газзаев: работа Абаскаля в "Спартаке" - глубочайшая ошибка
Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отреагировал на отставку Гильермо Абаскаля из испанской "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"