Сегодня, 21 сентября, "Акрон" играл с "Краснодаром" (2:5) в рамках 9-го тура РПЛ. Дзюба поучаствовал во всех двух голах команды, ассистируя своим партнерам. До этого 36-летний форвард сделал одну голевую передачу с "Химками" (3:0), выйдя на замену. Отметим, что две из трех результативных пасов Артем выполнил на пустые ворота.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, с опытным нападающим подписали контракт до конца текущего сезона. После девяти сыгранных матчей "Акрон" набрал 8 очков и занимает 11 место в турнирной таблице.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.
Дзюба отметился тремя результативными передачами в двух матчах за "Акрон" и вошел в топ-4 ассистентов РПЛ
Нападающий Артем Дзюба за два матча за "Акрона" сделал три голевые передачи и вошел в четвёрку лучших игроков РПЛ по этому показателю.
Фото: ФК "Акрон"