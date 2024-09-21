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Дзюба отметился тремя результативными передачами в двух матчах за "Акрон" и вошел в топ-4 ассистентов РПЛ

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Нападающий Артем Дзюба за два матча за "Акрона" сделал три голевые передачи и вошел в четвёрку лучших игроков РПЛ по этому показателю.
Фото: ФК "Акрон"
Сегодня, 21 сентября, "Акрон" играл с "Краснодаром" (2:5) в рамках 9-го тура РПЛ. Дзюба поучаствовал во всех двух голах команды, ассистируя своим партнерам. До этого 36-летний форвард сделал одну голевую передачу с "Химками" (3:0), выйдя на замену. Отметим, что две из трех результативных пасов Артем выполнил на пустые ворота.

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, с опытным нападающим подписали контракт до конца текущего сезона. После девяти сыгранных матчей "Акрон" набрал 8 очков и занимает 11 место в турнирной таблице.

Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

Артем Дзюба Акрон
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