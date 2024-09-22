"Я удивлен такой формой Жозе. В Испании это был топ?нападающий. Посмотрим, как он восстановится. Нужно чуть?чуть терпения. Класс у него есть, он может показать хорошую игру в России. Верю, что он еще обретет себя", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
Московский "Спартак" минувшим летом приобрёл Виллиана Жозе у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. По информации СМИ, бразилец прибыл в расположение московского клуба с лишним весом. Посоле перехода 32-летний форвард принял участие в 6 матчах (181 игровая минута), в которых не отметился результативными действиями. Последние 2 игры нападающий пропустил из-за полученного повреждения.
Агент Барбоза - о форме Виллиана Жозе: нужно чуть?чуть терпения, класс у него есть
Португальский агент Паулу Барбоза дал свой комментарий по поводу физической формы нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"