Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Агент Барбоза - о форме Виллиана Жозе: нужно чуть?чуть терпения, класс у него есть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Португальский агент Паулу Барбоза дал свой комментарий по поводу физической формы нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Я удивлен такой формой Жозе. В Испании это был топ?нападающий. Посмотрим, как он восстановится. Нужно чуть?чуть терпения. Класс у него есть, он может показать хорошую игру в России. Верю, что он еще обретет себя", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

Московский "Спартак" минувшим летом приобрёл Виллиана Жозе у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. По информации СМИ, бразилец прибыл в расположение московского клуба с лишним весом. Посоле перехода 32-летний форвард принял участие в 6 матчах (181 игровая минута), в которых не отметился результативными действиями. Последние 2 игры нападающий пропустил из-за полученного повреждения.

Пауло Витор Барбоза Спартак Виллиан Жозе
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится