- В московском дерби шансы на победу у команд 50 на 50. "Спартак" и "Динамо" находятся в хорошей форме. "Спартак" всегда был неудобным соперником для динамовцев, но у команды есть прекрасная возможность прервать проклятие и наконец-то обыграть красно-белых, - цитирует бывшего футболиста "Динамо" "Чемпионат".
Встреча между "Спартаком" и "Динамо" пройдет сегодня, 22 сентября, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.
Напомним, что "Спартак" и "Динамо" в нынешнем сезоне встречались в матче Кубка России, игра прошла в конце июля и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.
"Спартак" в восьми турах набрал 15 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. У "Динамо" на один балл больше и четвертая позиция в РПЛ.
Тетрадзе: у "Динамо" есть прекрасная возможность прервать проклятие и наконец-то обыграть "Спартак"
Экс-игрок "Динамо" Омари Тетрадзе высказался перед матчем 9-го тура РПЛ, в котором бело-голубые на выезде сыграют со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"