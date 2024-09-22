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Жирков: не вижу, кто мог бы составить конкуренцию "Зениту". Уверен, команда Семака снова выиграет чемпионство

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Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков поделился мнением о главном фаворите нынешнего сезона Премьер-лиги.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"За РПЛ иногда слежу. Думаю, командам тяжело будет составить конкуренцию "Зениту". Пока не вижу, кто мог бы это сделать. Уверен, команда Семака вновь выиграет чемпионство", - цитирует Жиркова "Чемпионат".

Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России шести последних лет. В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака, помимо РПЛ, выиграли Кубок и Суперкубок страны. После 9-ти туров нынешнего сезона в активе сине-бело-голубых 23 очка из 27-ми возможных. Занимающий 2-е место "Краснодар" отстает на 2 очка.

Зенит Юрий Жирков Сергей Семак
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